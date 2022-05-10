Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Bucha kentini ziyaret etti. Bucha'da Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile görüşen Baerbock, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının soruşturulması için destek sağlayacaklarını belirterek, "Uluslararası toplum olarak delil toplayacağız. Almanya, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının çözümünde siyasi, mali ve personel açısından tam destek verecek" ifadelerini kullandı.

Bucha'da Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile görüşen Baerbock, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının soruşturulması için destek sağlayacaklarını belirtti.

'BUCHA İŞKENCENİN SEMBOLÜ OLDU'

Baerbock, Bucha'nın cinayetin, tecavüzün, işkencenin sembolü haline geldiğini belirterek, "Geride kalanların acısını ortadan kaldıramayız ancak adaleti sağlamak için elimizden geleni yapabiliriz. Hiç kimse işlediği suçların sonuçlarının olmayacağını düşünmemeli" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan gaz ithalatını sıfırlayacağız Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus petrol ve gazının ithalatını mümkün olan en kısa sürede sıfırlamaya çalıştıklarını söyledi. Scholz, Putin'in intikam projesi uyguladığını belirtti.

Almanya'dan Finlandiya ve İsveç'e NATO desteği Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olmak istediklerini açıklamıştı. Onların bu kararına Almanya'dan destek geldi.

Almanya’dan doğalgaz sorununa alternatif çözüm: Isınmak için Türkiye’ye tatile gidin Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş ile başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Moskova’ya karşı yaptırım uyguladı. Doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle kış aylarında akaryakıt sorunu yaşayacağı öngörülen Almanya’da Seyahat Acenteleri Birliği’nin emeklilere Türkiye önerisi dikkat çekti.