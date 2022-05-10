Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, ABD'den kiritik bir açıklama geldi. ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarda 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etti.

"UKRAYNA MOTİVE OLMUŞ ASKERLERLE SAHADA"

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne verdiği demeçte, Ukrayna'da devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna'nın 8 ila 10 Rus generali öldürdüğünü ifade etti. Berrier, Ukrayna ordusunun Rus ordusundan çok daha küçük olmasına rağmen motive olmuş askerlerle sahada olduğunu ifade ederek, "Ukraynalıların ülkelerini savunma konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Uzaklardaki bölgelerden gelen Rus askerlerinin bunu gerçekten anladığından emin değilim" dedi.

"GENERAL ÖLÜMLERİ YÜKSEK ORANDA ABD TARAFINDAN SAĞLANAN İSTİHBARATLA GERÇEKLEŞTİ"

ABD'li yetkililer, Ukrayna’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Rus general sayısını yakından takip ederken, söz konusu sayısının modern bir ordu için alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer, bu alışılmadık derecede yüksek general ölümlerini kısmen ABD tarafından Ukrayna’ya sağlanan istihbarat desteğine bağlarken, bazı yetkililer ise bunun Rus generallerinin Ukrayna topraklarında normalden çok daha fazla ilerlemeye zorlanmasından kaynaklandığını öne sürdü.

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