Türkiye Gazetesi

Meksika’da yüzlerce kişi, ellerinde taş ve sopalarla Las Margaritas Belediyesi’ni basarak 31 belediye çalışanını kaçırdı. Las Margaritas Belediye Başkanı Bladimir Hernandez yaptığı açıklamada, köylülerin belediyeden çevre düzenlemesi için 12 milyon Peso (588 bin 54 dolar) talep ettiklerini, talepleri karşılanmayınca bu şiddet eylemini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

POLİS GÜÇLERİNE VE ARAÇLARINA DA SALDIRDILAR

Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan Las Margaritas şehrinde Kentli ve Köylü Demokratik Örgütler Koalisyonuna (CODUC) mensup yüzlerce kişi, belediye binasını bastı. Ellerinde taş ve sopalarla belediyeyi basan öfkeli kalabalık, binanın camlarını ve kapılarını kırarak, içerde bulunan 31 kişiyi kaçırdı. Öfkeli kalabalık kendilerine müdahale eden polis güçlerine de saldırarak, polis araçlarına zarar verdi.



Las Margaritas Belediye Başkanı Bladimir Hernandez yaptığı açıklamada, köylülerin belediyeden çevre düzenlemesi için 12 milyon Peso (588 bin 54 dolar) talep ettiklerini, talepleri karşılanmayınca bu şiddet eylemini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Belediyenin bütçesinin köylülerin talebini karşılamak için yeterli olmadığını savunan Hernandez, sorunu çözüme kavuşturmak için CODUC’a diyalog çağrısında bulundu.



Chiapas Eyaleti İçişleri Bakanlığı ve Eyalet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, kaçırılan 31 belediye çalışanının bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Meksika’da alkollü sürücü taksiyi biçti: 6 ölü Meksika'da minibüs kullanan alkollü sürücü, içinde 5 yolcu olan taksiyi biçti. Feci kazada taksi sürücüsü ile beraber 6 kişi hayatını kaybederken minibüs şoförü tutuklandı.

Meksika’da fabrika işçileri çatıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Meksika’da, fabrika işçileri arasında çıkan çatışma sonrası 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Meksika’da silahlı grup polisle çatıştı: 9 ölü Meksika’da silahlı bir grup, polislerle çatışmaya girdi. Söz konusu olayda, 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti.

Meksika Ligi’nde tribünler birbirine girdi! 17 kişi hayatını kaybetti Meksika Ligi’nde oynanan Queretaro-Atlas maçında ortalık savaş alanına döndü. İki takım taraflarları arasında kavga çıktı. Tribünler adeta kan gölüne dönerken, çıkan kavgada 17 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce taraftar ise yaralandı.

Meksika’da cenaze töreninde silahlı saldırı: 9 ölü Meksika’da silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin cenazesine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.