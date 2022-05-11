Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.

Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.

Mars'ta şimdiye kadarki en büyük deprem gerçekleşti ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars'ta yeni bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Ajansı, 4 Mayıs günü gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremi 'canavar depremi' olarak tanımladı ve şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem olduğunu belirtti.