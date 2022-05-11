Türkiye Gazetesi

Zimbabve Hükümet Sözcüsü Nick Mangwana, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın başından bu yana ülkede 60 kişinin filler tarafından öldürüldüğünü, 50 kişinin fil saldırısı sonucu yaralandığını belirtti.

Zimbabve'de bu yılın başından itibaren 60 kişinin fil saldırısı sonucu hayatını kaybetti, 50 kişinin ise saldırı sonucu yaralandı

FİL ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Geçen yıl 72 kişinin fil saldırında hayatını kaybettiğini hatırlatan Mangwana, Zimbabve'de bu ay fil zirvesi düzenleyeceklerini aktardı.

Bölgedeki fillerin çok kalabalık sürüler halinde hareketle yerel halkın tarlalarını talan ettiğini vurgulayan Mangwana, bu durumun topluluk üyelerini fillerle mücadeleye zorladığını vurguladı.

Brroking Enstitüsü raporuna göre Zimbabve'de 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 84 bin fil bulunuyor.



Çin'de filler karakol bastı! Çin’de karakola dalan yabani filler, paniğe sebep oldu. Filler, karakolda karınlarını doyurup sonra ormana döndü.

Fillerin güzergahında 150 binden fazla kişiye tahliye Çin’de doğal koruma alanlarından uzaklaşan 14 vahşi Asya filinin ilerlediği Yunnan eyaletinde 150 binden fazla kişi tahliye edildiği açıklandı.