Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.

Yardım paketinin resmileşmesi için Senato'nun onayını alması, daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.

FON MİKTARI 40 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİLDİ

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye sunduğu 33 milyar dolarlık yardım paketi talebini oyladı. Fon miktarı 40 milyar dolara yükseltilirken yardım paketi talebi, 57 vekilin "hayır" oyuna karşı 368 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu fonun büyük çoğunluğu Ukrayna'ya savunma yardımına ayrılacak.

Paketin resmileşmesi için Senato'nun onayını alması, daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.

NATO: Ukrayna yardım talep ediyor Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı. NATO resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'nın acil durumlara karşı NATO’dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

ABD yardımı duyurdu, Rusya yaptırımla cevap verdi: Listede kamala harris ve Zuckerberg de var Rusya'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yönelik 1,3 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklamasının ardından jet bir misilleme geldi. Moskova yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta üst yöneticisi Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ve 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.