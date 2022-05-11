Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 77 gün geride kaldı. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ederken Ukrayna’nın doğu bölgesinde gerilim iyice arttı. Ortaya çıkan son görüntüler ise ateşi iyice körükledi. Görüntülerde ABD bayraklı çok sayıda tankın Finlandiya'dan Rus sınırına doğru hareket ettiği görüldü.

ABD ASKERİ TANKLARI GÖNDERMEYE BAŞLADI

ABD’nin Finlandiya sınırına yaptığı askeri sevkiyatı değerlendiren uzmanlar, Rusya'nın en önemli şehirlerinden olan St. Petersburg kentine yalnızca 300 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede gerilimin yakın zamanda artacağı belirtildi.

KREMLİN’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya çıkan görüntüler sonrası açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD’nin yaptığı sevkiyattan haberdar olduklarını belirterek "Ordumuz, ABD, İngiltere ve NATO'nun, Ukrayna ordusunu istihbarat ve diğer unsurları aktardığının farkında. Bu gayet iyi bir şekilde bilinmektedir." dedi.

SAVAŞTA SON DURUM

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede Rus ordusunun toplam 26 bin asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1170 tank, 2 bin 808 zırhlı araç, 519 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

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