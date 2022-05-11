Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı sivillerinde hedef alındığı işgal girişiminde saldırılarda can kayıpları devam ediyor. Rus ordusuna ait batı medyasında korkunç bir iddia yer aldı. Buna göre; Rus birlikleri ‘dost ateşi’nde kendi askerlerini hedef aldı.



İngiliz Mirror gazetesinde, Rus ordusunu dost ateşi ile kendi askerlerinin ölümüne neden olduğu haberi yer aldı. Express gazetesinde ise haber ‘ dost ateşi fiyaskosu’ başlığı ile paylaşıldı.

Ukrayna ordusu, '97. Piyade Taburu liderliği, Rus işgalcilerin 8 Mayıs 2022'deki eylemlerinden duyduğu memnuniyetini ifade ediyor' denildi ve Ruslara 'yardımlarından' dolayı teşekkür eden bir mektup yayınladı.

Ukraynalı bir kaynağa dayandırılan habere göre olay 8 Mayıs’ta gerçekleşti. Saldırıda TOS-1A alev silahı kullanıldığı saldırıda Rus zırhlıları da hedef oldu. Hayatını kaybeden Rus askerlerine ilişkin net bilgi ise paylaşılmadı.

UKRAYNA’DAN RUSYA’YA ‘TEŞEKKÜR’ MEKTUBU

Olayın ardından Ukrayna ordusu, '97. Piyade Taburu liderliği, Rus işgalcilerin 8 Mayıs 2022'deki eylemlerinden duyduğu memnuniyetini ifade ediyor' denildi ve Ruslara 'yardımlarından' dolayı teşekkür eden bir mektup yayınladı.

DOST ATEŞİ NE DEMEK?

Dost ateşi, bir askeri birliğin kendi kuvvetlerine veya müttefik kuvvetler üzerine açtığı ateş. Hatalar ve istenmeyen gelişmeler, hedef alınan düşman yerine yanlışlıkla dost hedeflerin vurulmasına neden olabilir.

Birçok sebep, dost ateşine yol açabilmektedir. Yetkin olmayan komuta kademesi, kötü planlama, teknolojik yetersizlik, meteorolojik şartlar, yanlış istihbarat bunlardan bazılarıdır.

Zaman zaman kötü niyetli olarak da dost hedeflere ateş açılabilmektedir. Bunlar; istenmeyenleri yok etmek, sistem dışına atmak ve çıkar sağlamak gibi maksatlarla yapılabilmektedir. Düşman tarafından ateşe alınan dost hedeflere destek vermemek veya verilen desteği kesmek de "dost ateşi" kapsamında değerlendirilebilir.



Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 24 bin 900'e ulaştığını aktardı.

Ukrayna Rus askerlerinin telefon görüşmelerini ifşa etti! Savaşta 25 bin 900 asker öldü Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 65 gün geride kalırken, Kiev’den gelen iddia şok etkisi oluşturdu. Rus askerlerinin telefon görüşmelerini dinleyen Ukrayna gizli servisi, bir Rus askerinin savaşta 25 bin 900 askerin öldürüldüğünü ifade ettiği belirtildi. Başka bir askerin telefon kayıtlarında ise "Tugay komutanı havaya uçtu, kurtarmak için helikopter gönderdiler ama kalbi daha fazla dayanamadı" dediği ortaya çıktı.

