Türkiye Gazetesi

ABD'de uçağın pilotunun aniden bayılması üzerine havacılık konusunda hiçbir tecrübesi olmayan bir yolcu uçağı başarılı bir şekilde havalimanına indirdi.

"HİÇ BİR FİKRİM YOK"

LiveATC.net sitesinde yayınlanan ses kaydında, Fort Pierce'daki kuleyle irtibata geçen bir yolcunun, pilotun rahatsızlandığını, uçağı nasıl uçuracağına dair "hiçbir fikri olmadığını" söylediği duyuldu. Bahamalardan havalanan ve olay anında Florida'nın güney kesimlerinde seyrettiği anlaşılan Cessna Caravan tipi uçaktaki birkaç kişiden biri olduğunu söyleyen yolcu, hava trafik kontrolörlerinin yardımı sonucu uçağı Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na zarar vermeden indirmeyi başardı.

KIYIYI TAKİP EDEREK İNDİRDİ

Kule görevlisi, ismi belirtilmeyen yolcuya, "Uçağın kanatlarını düz tutmaya çalışarak alçalmayı deneyin. Kontrol kolunu ileri doğru itin ve çok yavaş bir hızda inmeye, kıyıyı kuzeye veya güneye doğru takip etmeye çalışın." diyerek yönlendirme yaptı.

UÇAK SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İNDİ

Kuleyle iletişime geçtikten 4 dakika sonra radarda görünen uçak, hiçbir uçuş deneyimi olmadığı halde sakinliğini korumayı başaran ve direktifleri yerine getiren yolcu tarafından güvenli ve sorunsuz bir şekilde indirildi.

ŞAŞKINLIKLARI SES KAYDINA DA YANSIDI

O sırada kuleyle irtibatta olan American Airlines pilotunun şaşkın ifadeleri de ses kaydına yansıdı. Daha sonra uçağın Palm Beach Uluslararası Havalimanına indiğini gösteren görüntüler, ABD medyasında yayınlandı.

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