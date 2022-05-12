Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Biden, "Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesi umutlandırıcı olsa da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu bir gerçek." ifadesini kullandı.

YİNE PUTİN'İ SUÇLADI

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede birincil rolüne işaret eden Biden, şunları kaydetti:

"Fed'in bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek olsam da güçlü bir ekonomi ile iş gücü piyasası inşa ettiğimize inanıyorum ve Başkan Powell'ın geçen hafta bu güce yönelik bir numaralı tehdidin enflasyon olduğuna dair söylediklerine katılıyorum. Fed'in bunu göz önünde bulundurarak işini yapacağından eminim."

Biden, salgın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu fiyat artışıyla ilgili küresel tedarik zinciri sorunlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Son dakika: Dünya genelinde artan enflasyon baskısıyla beraber bugün açıklanan ABD enflasyon verisi piyasalar açısından büyük önem taşıyor. Piyasa beklentisi nisan ayında enflasyon yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. ABD Nisan ayı enflasyon verisi açıkladı! İşte kritik ABD enflasyon oranı...

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyon tahribatından koruyacağız Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirterek, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Dev bankadan Türkiye için enflasyon tahmini! Zirve ve düşüş tarihlerini verdiler Dünyanın önde gelen bankalarından olan ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de enflasyonun Mayıs ayında yüzde 72’ye çıkarak tepe yapacağını burgulayan JP Morgan, Aralık ayına kadar enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını belirtti. Dev banka düşüşlerin ise Aralık ayının sonlarına doğru güçlü baz etkisiyle gerçekleşeceğini belirtti.