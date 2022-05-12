Türkiye Gazetesi

Kamerun’un başkenti Yaounde’de 11 mürettebatlı jet ormanlık alana düştü. Söz konusu jetin insanı yardım için havalandığı öğrenilirken, kurtarma ekipleri olay yerine gitti.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN DESTEK İSTENDİ

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinde Nsimalen Havalimanı'ndan kalkan jet ile kısa bir süre sonra telsiz iletişiminin kesildiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın 11 personeliyle Yaounde’nin yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Nanga-Eboko mevkisinde ormanlık alana düştüğü ifade edildi.

Uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşmak üzere olduğu bildirilen açıklamada, bölge sakinlerine arama kurtarma ekiplerine yardımcı olma çağrısı yapıldı.

Uçağın insani yardım taşıdığı öğrenildi.

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