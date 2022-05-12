Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının başından bu yana aldığı sıkı tedbirlerle gündeme gelen ve bugüne kadar hiç vaka açıklamayan Kuzey Kore, ülkede ilk koronavirüs vakalarının görüldüğünü ve acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki ateşli hastalardan alınan örneklerde koronavirüse rastlandı. AFP'nin haberine göre kaç kişinin hasta olduğu belirtilmezken, vakaların Omicron BA.2 varyantı olduğu açıklandı.

KİM JONG-UN'DAN 'KAPANMA' ÇAĞRISI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dahil üst düzey yetkililer, salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda "maksimum acil salgın önleme sistemi"ni uygulayacaklarını duyurdu.

Kim Jong-un, ülkedeki tüm il ve ilçeler için kapanmaya çağırdı.

Kuzey Kore liderinden yeni karar: Dar kesim pantolon giymek yasaklandı Geçen sene 'aslan yelesi saç' yasağı ile dünyanın gündemine oturan Kuzey Kore'den yeni bir yasak haberi daha geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede dar kesim pantolon giyilmesini de yasakladı.

Güney Koreli aktivistten Kuzey Kore'ye balonlu eylem: 1 milyon broşür gönderdi Güney Kore’de bir aktivist, Kuzey Kore’de Kim Jong-u kızdıracak eylemde bulundu. Aktivist Kuzey Kore’ye balonla tam 1 milyon broşür gönderdi. Daha önce de benzer eylemde bulunan aktivist broşürlerin yanı sıra dünyadan haberler ve USB disklerini de paketlere koydu.