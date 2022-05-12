Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna saldırısı şimdiye kadar askeri konularda sessizliğini koruyan Finlandiya ve İsveç'i NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye itti. İki ülkenin NATO ittifakına katılıp katılmayacağı uzun süre tartışılıyordu.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Finlandiya merak edilen kararı konusunda ilk sinyali bugün verdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve başbakanı bugün yaptıkları açıklama ile NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurdu.

KESİN GÖZÜ İLE BAKILIYOR

Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin tarafından yapılan yazılı açıklama Finlandiya'nın NATO üyeliğine katılmasının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor. Komşu İsveç'in de benzer bir şekilde önümüzdeki günlerde NATO'ya katılma kararı vermesi bekleniyor.

TARAFSIZLIKTAN İTTİFAK'A DOĞRU GİDEN YOL

Finlandiya, bugüne kadar tarafsız bir ülkeydi. Ülkenin NATO'ya üyeliği hiçbir zaman çok destek bulmadı. Fakat Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, işgalin ilk günlerinde Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmanın ağır askeri sonuçları olacağı konusunda açıkça uyarması her şeyi değiştirdi.