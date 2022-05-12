Türkiye Gazetesi

Saddam Hüseyin liderliğindeki Irak'ın Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesiyle batılı ülkeler Körfez Savaşı'nı başlattı. ABD başta olmak birçok devlet, Irak cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in birliklerini daha güneye doğru ilerletmesinden ve petrol kaynaklarının kontrolünü ele geçirmesinden korkuyordu. Irak'ın Kuveyt'ten çekilmek için Birleşmiş Milletler tarafından verilen son tarihi kaçırmasıyla batılı ülkeler Ocak 1991'de hava saldırılarına başladı. Irak birlikleri, Irak ve Kuveyt'teki askeri ve diğer hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından bir ay sonra çekildi.

Körfez Savaşı'na katılan on binlerce ABD askeri ve 35 ülkenin oluşturduğu koalisyonun askerlerinde gizemli bir hastalık bulundu. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 33 bin asker ve ABD'de 250 bin asker, deride döküntü ve kaşıntı, yüksek tansiyon, ishal, kas ağrısı, eklem ağrısı, koordinasyon bozukluğu, kronik yorgunluk, ateş, gece terlemesi ve hafıza sorunlarını da içeren bir dizi açıklanamayan ve kronik semptomlar yaşayarak hastanelere başvurdu. Askerlerin yaşadığı bu sendrom yıllardır bilim insanları tarafından araştırılıyor.

SARİN GAZI BULGUSU

ABD hükümetinin finanse ettiği bir araştırma, Irak'ın kimyasal silah deposunu vuran askerlerde bu sendroum gerçekleştiğini buldu. Ocak 1991'de Muthanna ve Felluce şehirlerini merkez alan patlamalarda ölümcül sinir gazı sarinin havaya salınmasıyla sendromun ilk adımları atılmıştı.

Yaklaşık otuz yıldır sendromu araştıran Dr. Robert Haley, Irak’ta ABD’li ve İngiliz askerlerin maruz kaldığı sarinin seyreltilmiş bir türü olduğunu ancak yine de insanları hasta etmek için yeterli olduğunu söyledi.

GENETİK YATKINLIK SARİN GAZI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Dr. Haley ve meslektaşları, Körfez Savaşı’nda görevli bin 16 Amerikan askerini inceledi. Katılımcıların yarısında, kelime bulmada zorluk, ishal ve cinsel işlev bozukluğu da dahil olmak üzere Körfez Savaşı sendromu semptomları vardı.

Sarin gazının genetik yatkınlığı olan kişileri daha çok etkilediğini bulan ekip, PON1 adlı genin önemli bir rol oynadığını açıkladı. Bu gen vücuttaki zehirli kimyasalların parçalanmasında önemli bir işleve sahip. Araştırma ekibi, PON1 geninin daha az etkili olduğu eski askerlerin hastalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

SARİN GAZI NEDİR?

Renksiz bir sıvı veya gaz olabilen sarin, ilk olarak Nazi Almanyası tarafından bir pestisit olarak geliştirildi. 1997'de üretimi yasaklandı ancak o zamandan beri Suriye'de ve Japonya'daki bir terör saldırısı da dahil olmak üzere onlarca terör faaliyetinde kullanıldı.

ABD ordusu, altı ay süren Körfez Savaşı sırasında Irak'ta sarin tespit edildiğini doğruladı. Uydu görüntüleri, Irak'taki bir kimyasal silah deposunun ABD ve çatışmaya katılan 35 koalisyon ülkesinden bazıları tarafından bombalandığını gösteriyor. Sarin içerdiği doğrulanan büyük bir enkaz bulutunun bölgeden yükseldiği ve binlerce sinir gazı alarmını devreye soktuğu kara birliklerine yayıldığı görüntülendi.

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