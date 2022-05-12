Türkiye Gazetesi

Rusya askerlerinin cesetlerini soğutuculu vagonlarla Ukrayna’dan kaçırıyor. Vagonların içi ölen askerlerin bedenlerinin bulunduğu beyaz ceset torbalarıyla dolu. Vagonda altın takılar da sergilendi. Bunların, Ukraynalı sivillerden yağmalanan ve Rus askerlerin ceplerinden çıkan mücevherler olduğu bildirildi.

Ukraynalı albay Volodimir Liamzin, Rusya’nın cesetlerin kendi askerlerine ait olmadığını iddia ettiğini ve kendi ölülerine sahip çıkmadığını söyledi. Trendeki cesetleri 'gerektiği kadar tutacaklarını' belirten Liamzin, Rus askerlerin ölülerine onların Ukraynalı sivillere davrandıklarından daha iyi davranacaklarını dile getirdi.

UKRAYNA VE RUSYA ÖLÜ SAYISINI FARKLI AÇIKLIYOR

Ukraynalı yetkililer 24 Şubat’ta başlayan işgalde şimdiye kadar aralarında çok sayıda üst düzey subay da olmak üzere 15.000 Rus askeri öldürdüklerini bildiriyor. Rusya ise ölülerinin sayısını 1.300 olarak açıklıyor.



Esir düşen Rus askerinden kan donduran sözler! 'Evlerine dönebilmek için kendilerini kasten vuruyorlar' Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken yakalan bir Rus askerinin yaptığı açıklamalar kan dondurdu. Rus asker Andrey Ushakov, Rus askerlerinin savaşmamak için kendilerini yaraladıklarını iddia etti.

Rus askerinden Elon Musk'a tehdit! Milyarderin 'Ölürsem' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Elon Musk, bir kez daha yaptığı açıklama ile sosyal medyayı karıştırdı. Ukrayna’ya Starlink uydu terminali tedarik ettiği için Rus medyasında çıkan bir habere göre tehdit edilen Musk, bu kez gizemli bir “Eğer ölürsem” ile başlayan tweeti attı.