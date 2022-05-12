Türkiye Gazetesi

Kamerun’un başkenti Yaounde’de bulunan Nsimalen Havalimanı'ndan dün kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Nanga-Eboko bölgesinde ormanlık alana düşen uçaktakilerin cesetleri bugün bulundu. Yaounde’nin yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde bulunan Nanga-Eboko bölgesindeki ormanlık alana düşen uçağı arama çalışmaları tamamlandı.

ÖLENLER PETROL ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDİ

Kamerun Petrol Taşımacılığı Şirketine ait işçilerin olduğu uçakta bulunan 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Uçağın kara kutusunu arama çalışmaları devam ediyor. Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Çin'deki uçak kazasında 132 can kaybı Çin'de yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası yetkililer, 132 yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nijerya’daki uçak kazasında 7 kişi öldü Nijerya’da hava kuvvetlerine ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.