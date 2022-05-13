Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Karaçi kentinde Saddar bölgesinde bombalı saldırı gerçekleşti. Söz konusu bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır toplam 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

MOTOSİKLETE YERLEŞTİRİLEN EYP'LER PATLATILDI

Sağlık yetkilileri, hastaneye getirilenlerde bilye kaynaklı yaralanmalar olduğunu ifade etti. Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Patlamanın şiddeti ile yol kenarındaki ve seyir halindeki çok sayıda araç ile çevredeki binalarda hasar meydana geldi.



Polis, bombalı saldırının park halindeki bir motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlendiğini belirterek, bölgeyi kordon altına aldı. Bölgeye bomba imha ve terörle mücadele ekipleri çağırıldı.

Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı düzenlendi Paris’teki Türk Başkonsolosluğu'na el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda konsolosluk binası hasar gördü.

Somali'de seçim öncesi bombalı saldırı oldu, ölü ve yaralılar var Somali'de 15 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bombalı saldırı oldu, ölü ve yaralılar var.

Rusya yine sivilleri hedef aldı: Çocuk parkını bombaladı! Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sivilleri de hedef alan saldırıları sürüyor. Rus ordusunun Harkov’da çocuk parkını vurduğu görüntüler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı