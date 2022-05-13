Türkiye Gazetesi

Düğünlerindeki ilginçliklerle sık sık gündeme gelen Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda düğüne geç gelen damada sinirlenen baba gelin kızını düğüne gelen misafirlerden biriyle evlendirdirmiş ve bu olay çok konuşulmuştu. Bunun ardından bir ilginç olay daha yaşandı.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Aslana köyünde düzenlenen bir nikah töreninde büyük karışıklık yaşandı. Rahip, düzenlenen toplu nikah töreninde elektriklerin kesilmesinin ardından çiftleri karıştırarak 2 kız kardeşi yanlış damatlarla evlendirdi.

HATA DÜZELTİLDİ

Hata, çiftlerin evlerine gitmesinin ardından fark edildi. Yaşanan karışıklık, gelin ve damatlar için ertesi gün tekrar düzenlenen nikah töreniyle düzeltildi.

AYNI RENK PEÇE TAKTIKLARI İÇİN KARIŞMIŞ OLABİLİR

Gelinlerin babası Ramesh Lal yaptığı açıklamada, gelinlerin aynı renk elbise giydiğini ve yüzlerini peçe ile örttüklerini, rahibin bu nedenle gelinleri karıştırmış olabileceğini ifade etti.

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