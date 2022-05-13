Türkiye Gazetesi

Almanya’da Münih Teknik Üniversitesi ve İsveç’te Karolinska Enstitüsü’ndeki bilim insanlarıyla dev ilaç firması AstraZeneca, bunu kök hücrelerle ortadan kaldırmaya çalışıyor. Araştırmacılar, ventriküler progenitör (HVP'ler) hücreleri kullanarak domuzlarda kalp hücrelerini yeniden üretebildiler. Bu hücreler, gelişim sırasında organın oluşumunda çok önemli bir rol oynar ve gerektiğinde özel kalp hücrelerine dönüşebilir. Ekip, hasarlı bir kalbin tedavisinin etkinliğini incelemek için kalplerinde insanlardakine olan fizyolojik benzerlik sebebiyle domuzları kullandı. Araştırmanın, ciddi bir yan etki gözlemlenmeden büyük hayvanlarda bile kalpteki hasarın güvenilir bir şekilde tamir edilebileceğini gösterdiği kaydedildi.

20 YILLIK ÇALIŞMAMIZIN ZİRVE NOKTASINI TEMSİL EDİYOR

Karolinska Enstitüsü'nden Profesör Kenneth Chien, "Bu, kalbi yeniden inşa etmek için ideal hücreyi bulmaya yönelik 20 yıllık çalışmamızın zirve noktasını temsil ediyor" dedi.

Nature Cell Biology dergisinde yer alan habere göre, bilim insanları önümüzdeki iki yıl içinde insanlarda klinik çalışmalara başlamayı umuyorlar.

Öldürdüğü kız arkadaşını gömerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti! ABD’de 60 yaşındaki adam, boğarak öldürdüğü kız arkadaşını evinin bahçesine gömdüğü sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Virüs gitti izi kaldı: Kalp krizi ve beyin kanaması patladı Kalp ve damar sistemini etkileyen Covid-19 enfeksiyonuna bağlı olarak kalp kası iltihabı, kalp krizi ve inme vakalarında artış oldu. Uzmanlar şimdi bu etkinin daha sonraki yıllarda devam edip etmeyeceğini tartışıyor.

Sabah akşam tüketin: Kanseri önlüyor, kalp krizinden koruyor Zeytinyağının mide asidini azaltarak gastrit ve ülsere karşı mide mukozasını korur. Başta kalp hastalıkları olmak üzere kanser de dahil birçok rahatsızlıktan korur. Peki, zeytinyağının diğer faydaları neler? İşte doğanın bize sunduğu, uzmanların da tüketilmesini tavsiye ettiği zeytinyağının yararları…