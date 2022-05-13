Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, birçok ülke tarafından yaptırımlarla karşı karşıya kalan ve ekonomik bir ablukaya alınan Rusya'da ekonomide kriz meydana geldi. Rusya’da yıllık enflasyon nisanda yüzde 17,83 ile Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2002'DEN BU YANA İLK DEFA YÜZDE 17,83'E ÇIKTI

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı nisanda yüzde 20,5 artış gösterdi. Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 20,2, hizmet ürünlerinin fiyatı yüzde 10,9 yükseldi.

Rusya’da yıllık enflasyon da nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,69’dan Ocak 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,83’e çıktı.

Rusya Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 18 ila 23 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı Rusya için kesinlikle bir tehdit oluşturacak" dedi.

Savaş pahalıya patladı! Rusya'nın uluslararası rezervleri düştü Savaş ve yaptırımlar, Rusya'nın uluslararası rezervlerinde düşüşe sebep oldu. Ülkenin uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara düştü.

Rusya'dan 'korkunç' hata! Kendi askerlerini 'dost ateşi'nde vurdu Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, batı medyasında tarafından Rus birlikleri ile ilgili tüyler ürperten bir iddia yer aldı. Rus ordusunun ‘dost ateş’nde kendi askerlerini hedef aldığı ve saldırı sonucu Rus askerlerinin yanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Ukrayna ordusu Rusya’ya teşekkür mektubu yazdı.

Yine sivilleri hedef aldı! Rusya'dan Odessa'ya 7 füzeyle saldırı Rusya’nın Ukayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Geçtiğimiz Mart ayında Rus askerleri tarafından vurulan Harkov bölgesine bağlı İzyum kentinde 44 sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Şehir geneline 7 füze atıldığı belirtilen Karadeniz kıyısındaki Odessa kentindeki saldırılarda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.