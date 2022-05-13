Hindistan’ın Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı. Birinci kattaki daireden yükselen dumanlar, göğü sardı. Olay yerien gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 60 kişi sağ salim kurtardı.
BİNADA BİRÇOK ŞİRKETİN OFİSİ BULUNUYORDU
Alevler güçlükle söndürülürken 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 30 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Binada birçok şirkete ait ofislerin bulunduğu aktarılırken yangının jeneratörden çıktığı tespit edildi.
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