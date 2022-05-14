Türkiye Gazetesi

2020 yılından bu yana dünyayı esir alan ve 520 milyondan fazla kişinin yakalandığı, 6 buçuk milyona yakın kişinin ise hayatını kaybettiği koronavirüs salgını, Kuzey Kore'ye de sıçradı. Özel izinle giriş yapılabilen ve 'dünyanın en kapalı ülkesi' olarak bilinen Kuzey Kore, dün koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıkladı. Bugün açıklanan veriler sonrası açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un salgını, 'büyük felaket' olarak adlandırdı.

21 KİŞİ KAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kore'de bugün açıklanan yeni verilere göre, 21 kişi hayatını kaybetti ve 174 bin 440 kişide ateş belirtileri tespit edildi. Yeni açıklanan verilerle birlikte, ülkede Nisan ayının sonlarında etkisini göstermeye başlayan salgında toplam can kaybı 27’ye ve hastalık belirtileri gösteren kişilerin sayısı da 524 bin 440’a yükseldi.

Hiçbir şekilde aşılama yapılmayan ülkede 243 bin 630 kişinin sağlığına kavuştuğu ve 280 bin 810 kişinin de karantinada kaldığı aktarıldı. Devlet medyası, can kayıplarının ve ateş belirtileri gösteren kişilerin Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının kontrol altında olduğuna dair ifadeler kullandı.

"KÖTÜ HUYLU SALGIN BÜYÜK BİR KARGAŞA"

Salgını 'büyük felaket' olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Kötü huylu salgının yayılması ülkemizin kuruluşundan itibaren üzerimize düşen büyük bir kargaşadır. Fakat, salgın politikasını uygulamadaki odağı kaybetmezsek, parti ve halkın birliğine dayalı bir örgütlenme gücü ile kontrolü sürdürür ve salgına karşı savaşımızı güçlendirirsek, krizin üstesinden gelmekten fazlasını yapabiliriz" dedi.

YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR

İktidardaki Kore İşçi Partisi'nin politbüro toplantısında halka çağrıda bulunan Jong-un, hükümet ile halk arasında salgını mümkün olan en kısa süre içerisinde istikrara kavuşturmak için birlik olma mesajı verdi. Bulaşmaları önlemek için birçok kişinin izole edildiği ve bu sayede salgının bölgeden bölgeye yayılmayacağı konusunda iyimserlik ortaya koyan Jong-un salgının kontrol altında olduğuna dair ifadeler kullandı.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 26 milyon kişinin aşısız olması ve kötü sağlık sistemi nedeniyle Covid-19 salgınının yayılmasını kontrol edememenin Kuzey Kore’de yıkıcı sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

İlk ölüm doğrulandı: Yüz binlerce kişide benzer belirtiler görüldü, Kuzey Kore 'acil durum' ilan etti Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve bugüne kadar koronavirüs vakası görülmeyen Kuzey Kore, salgının başından bu yana ilk kez bir Covid-19 vakasını doğrulamıştı. Ülkede yüz binlerce kişinin yüksek ateş belirtisi gösterdiği, hayatını kaybeden en az altı kişi olduğu ve bu vakalardan birisinin ise Omicron mutasyonuna yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.