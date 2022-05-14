Türkiye Gazetesi

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off karşılaşması kapsamında gerçekleşen maçta, Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ı 108-95 mağlup ederek sonuçlanmasının ardından iki silahlı saldırı düzenlendi. Bahsi geçen iki silahlı saldırıda 20 kişi yaralandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Milwaukee İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, NBA play-off karşılaşmalarının yapıldığı Milwaukee'nin Deer bölgesindeki bir eğlence mekanının önünde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Deer'deki kavganın ardından düzenlenen silahlı saldırıda görgü tanıkları, 6 ila 8 el ateş edildiğini aktardı.

İlk saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, ikinci saldırının ardından yaralı sayısının 20'ye çıktığını açıkladı.

Saldırıyla ilgili 29 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

Saldırı, Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ı 108-95 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlendi.

Milwaukee Emniyeti saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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