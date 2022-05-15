Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Türkiye’nin, terör örgütü PKK/YPG’yi hem Irak’ın kuzeyinde hem de Suriye’nin kuzeyinde askerî olarak etkisiz hâle getirmesinden rahatsız olan ABD, bölgede yeni planlar peşinde. ABD, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgelerde ticari yatırımları artırma bahanesiyle yeni bir projeye girişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, Suriye’nin bazı bölgelerine yönelik atacakları adımlara değinirken, yabancı firmaların yatırımlarının müeyyidelerden muaf tutulduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından ABD Hazine Bakanlığı; tarım, inşaat ve finans sektörleri dâhil 12 alanda Suriye’nin kuzeyine yönelik ticari faaliyetleri onaylandı. Ankara ise karara “PKK/ YPG’yi meşrulaştırma çabası” diyerek tepki gösterdi. Uluslararası ilişkiler uzmanları da ABD’nin hamlesinin Suriye’nin kuzeyini yeniden şekillendireceği görüşünde.

‘MEŞRU ZEMİN’ PEŞİNDELER

ABD’nin uzun süredir bölgede kalıcı olmak için meşru bir zemin aradığına dikkat çeken uzmanlar, DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasının sonra ‘ABD’nin Suriye’de ne işi olduğu’ sorgulanmaya başladığına ve askerî olarak çekilse bile yabancı şirketler üzerinden ABD’nin elinin sürekli olarak bölgede olacağına işaret ediyor. Suriye’nin kuzeyinde terör devletinin askerî olarak tohumlarını atan ABD’nin şimdi de ticari nüfuz alanı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Rusya’nın Ukrayna meselesiyle meşgul olmasından dolayı Suriye meselesi çözümü konusunda tüm aktörlerin kendi pozisyonunu tahkim etmeye çalıştığını belirten uzmanlar “ABD’nin de yaptığı bu. Burada en agresif olan ise İran. Çünkü İran’ın, Irak’taki etkisi azalacak gibi görünüyor. Tahran yönetimi bu sebeple Türkiye’nin son operasyonlarından çok rahatsız. Kendi içinde bunu tartışıyor. ABD, YPG’nin kontrolündeki bölgeyi daha korunaklı görüyor. İstediğini yapacağını düşünüyor. Bu süreçte, ABD, Türkiye’yi kışkırtacak çok da adım atmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetemize konuşan Prof. Dr. Bilal Sambur da şu değerlendirmeleri yaptı: ABD, Suriye’nin kuzeyi ile Şam yönetimi arasında sürekli bir ayrım yapmaya çalışıyor. Rusya ve İran’ın Suriye’nin tamamını kontrol etmesine karşı Suriye’nin kuzeyini destekleme şeklinde bir politika yürütüyor.

ABD’nin bu hamlesini YPG’nin, Şam yönetiminin Suriye’nin kuzeyine uyguladığı ticari ambargodan etkilenmemesi ve YPG’yi, İran-Rusya’nın etkisine karşı ekonomik açıdan koruma girişimi olarak değerlendirebiliriz. ABD ayrıca Rusya’nın Ukrayna’da olduğu gibi Suriye’de de zayıflamasını istiyor. ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki bu adımı Rusya’nın izlediği Suriye politikasına karşı bir tepki.

YPG’DEN TEŞEKKÜR

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin, alınan karar sonrası ABD’li yetkililere teşekkür etti.

Erdoğan'dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD yönetiminin, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK işgali altındaki bölgelere tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "ABD'nin yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Yanlış yapıyorsunuz. Adımlarınızı doğru atın. Irak’ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye’de de yaparız" ifadelerini kullandı.

PKK/YPG’den El Bab’a roketli saldırı: Yerleşim yerlerini hedef aldılar Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin El Bab ilçesine roketli saldırı düzenledi.