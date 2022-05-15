Türkiye Gazetesi

Lübnan’da halk 4 yıl aradan sonra genel seçimlerde oy vermek üzere sandık başına gitti. Sandıklar yerel saatle 07.00'de açıldı ve oy verme işlemi başladı.

Lübnan’da genel seçimler başladı. Ülkede 4 yıl aradan sonra halk, oy kullanmak için sandık başına gitti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn seçim öncesi yaptığı açıklamada, halkı “güvendikleri ve haklarını savunmaya uygun gördüklerini seçmeye” çağırdı.

Lübnan’da yerel saatle 07.00 'de başlayan oy verme işleminin 20.00’de sona erecek.

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi ise 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 128 sandalyeli Mecliste yer alabilmek için 15 seçim bölgesinde 103 listede kayıtlı toplam 718 adayın yarışacağını belirtmişti.

Lübnan’da seçim sandıklarının yerel saatle 20.00’de kapanacağı öğrenilirken, ülkede ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlıların da oy kullanmasına izin verildiği açıklandı.



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