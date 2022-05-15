Türkiye Gazetesi

Pakistan kavurucu sıcaklar ile mücadele ediyor. Ülkede etkili olan aşırı sıcaklar 3 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Meteoroloji yetkililerine göre, güneydeki Sindh ve kuzeydoğudaki Pencap eyaletleri kavurucu sıcaklardan en fazla etkilenen bölgeler oldu. Sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha devam etmesi öngörülüyor.

Pakistan'da aşırı sıcaklar 3 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı

SICAKLIKLAR 50 DERECEYİ GÖRDÜ

Jacobabad'da kaydedilen 51 derece, bu yıl kayda geçen en yüksek sıcaklık değeri oldu. Televizyon kanalı 92 News, bugün Sindh eyaletinin Kaccho bölgesinde şiddetli sıcaklık nedeniyle en az üç çocuğun öldüğünü, Larkana'da ise sıcaklıkların 50 derece olarak kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada, sıcak ve kuru havanın su rezervleri, mahsuller, sebze ve meyve bahçelerini olumsuz etkilediği konusunda çiftçiler uyarıldı.

İklim değişikliğinden en çok etkilenenden Güney Asya ülkeleri, 2015'ten bu yana şiddetli sıcaklarla yüzleşiyor.

Hindistan'ı sıcaklıklar vurdu: 25 kişi can verdi Hindistan'da aşırı sıcaklıklar can kayıplarına sebep oldu. Ülkede 381 kişi güneş çarpmasından hastaneye kaldırılırken 25 kişi hayatını kaybetti.

TikTok'ta uygunsuz paylaşımlar yapan Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi TikTok'ta kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu bir kişi, hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.