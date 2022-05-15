Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 27 bin 400 asker, 200 uçak, 164 helikopter ve 1220 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 2﻿00 askerini daha kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin 400 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 164 helikopter, 1220 tank, 2 bin 958 zırhlı araç, 555 top, 195 roketatar ve 89 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 2 bin 87 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 416 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​



Ukrayna Rusya’nın gizli ajanlarını ifşa etti! Putin sinirden küplere bindi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kalırken, dünya İstanbul’da gerçekleşen müzakerelere odaklanmış durumda. Müzakerelerden barış çıkmasını beklenirken, Ukrayna cephesinden şaşırtan bir açıklama geldi. Ukrayna tarafından yayınlanan belgede, yaklaşık 600 Rus ajanının bulunduğu bir liste yayımlandı. Bu ajanların ise genellikle İngiltere olduğu ve FSB için bilgiler topladığı ifade edildi.

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