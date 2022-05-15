Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda 11'i siyahi 13 kişi vuruldu. Yaralılardan 10'u hayatını kaybederken 3'ü tedavi altına alındı. Olayın faili olan 18 yaşındaki Payton Gendron, kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde askeri kıyafetler ve zırh olması dikkat çekerken saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayınladığı ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, Gendron'un birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini açıkladı Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını ifade etti. Hakim karşısına çıkarılan Gendron, hakkındaki suçlamaları reddetti.

180 SAYFALIK IRKÇI MANİFESTO

Polis, şüpheliye ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan 180 sayfalık ırkçı bir manifestoyu incelemeye aldı. Manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer aldığı aktarıldı. Zanlının, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" şeklinde tanımladığı belirtildi.

MEZUNİYET TÖRENİNE SALDIRMAK İSTEMİŞ

Öte yandan, olayla ilgili yeni detaylar paylaşıldı. 18 yaşındaki genç, geçen sene okulunda mezuniyet töreninde ya da sonrasında bir silahlı saldırı yapmak istediğini yazdı. Bunun üzerine polis soruşturmasından ve akıl sağlığı kontrolünden geçti.

"N" DETAYI

Katliamda kullandığı yarı otomatik silahsilahın namlusunda beyaz renkle "N" kelimesinin ve 14 sayısının yazdığı kaydedildi. Bir yetkili, silahın üzerindeki 14 rakamının, beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında popüler olan ve 14 kelimeden oluşan "Halkımızın varlığını ve beyazların geleceğini güvence altına almalıyız" ifadesine atıfta bulunduğunu söyledi. Yetkili, bu ifadenin, beyazların üstünlüğünü savunan "The Order" isimli bir "terör örgütünün" David Lane isimli üyesine atfedildiğini belirtti.

ABD'de süpermarket saldırısı: En az 10 ölü ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, ABD’de New York Eyaleti’nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.