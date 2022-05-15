Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya muhtemel üyeliklerinin ele alınmasının ardından İsveç'teki iktidar Sosyal Demokrat Parti, NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirdi.

NATO ASKERİ ÜSSÜNE KARŞI ÇIKTILAR

Sosyal Demokrat Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Parti kurulu 15 Mayıs 2022'deki toplantısında, partinin İsveç'in NATO üyeliğine başvurması için çalışmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, İsveç'te nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olunduğu belirtildi.

NATO'ya katılması birkaç ay önce uzak bir ihtimal olarak görülen İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Finlandiya'yla birlikte güvenlik ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmeye karar verdi.

Finlandiya NATO’ya üyelik için başvuru yapmaya karar verdiğini duyururken, İsveç’in de birkaç gün içinde NATO üyeliği için resmi bir başvuru başlatması bekleniyor.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.

Finlandiya'dan NATO açıklaması Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını duyurdu. Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını söyleyerek, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi.

Yunanistan'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması gündemine ilişkin konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, söz konusu gelişmeyi desteklediklerini açıkladı.