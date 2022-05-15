Türkiye Gazetesi

Almanya Genelkurmay Başkanı Zorn, Bild gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orgeneral Ebehard Zorn depolarındaki mühimmatların tükenmek üzere olduğunu ve askeri alanda ciddi eğitim açıklarının bulunduğunu söyledi. Zorn, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais’in yaklaşık 3 ay önce "Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor." şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine Alman ordusunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada; “Bir örnek şudur: Çok az mühimmatımız var, bu konuda katı tasarruf edildi. Şimdi sadece mühimmat depolarımızı doldurmak için yaklaşık 20 milyar avroya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

ASKERİ EĞİTİMDE CİDDİ AÇIK VAR

Zorn, geçmişte mühimmat ve yedek parçadan tasarruf ederek başka projelerinin finansmanının sağlandığını kaydetti. Alman ordusunda Covid-19 salgını nedeniyle ciddi eğitim açığı olduğunun da altını çizen Zorn, "Covid-19 krizinde 2 yıl boyunca salgında yardımda bulunduk. Herkes bunu olağanüstü buldu ancak bu, özellikle kara kuvvetlerinde NATO yükümlülüklerinin dışında kalanlara sınırlı ölçüde eğitim verebilmemize yol açtı." değerlendirmesinde bulundu. Zorn, bunun askerlerin taktik iş birliği konusunda yeterince eğitim alamadığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu açığı kapatmak 1,5 yıl alacak." dedi.

Alman ordusuna 100 milyar avroluk bir paket sağlanmasının planlandığının hatırlatılması üzerine Zorn, “Evet ancak bu miktar, tesadüfen ortaya çıkmadı. Seçimden sonra Alman ordusunun önemli NATO gereksinimlerini karşılamak için yatırım ve modernize ihtiyacını hesapladık. Bunun sonucu 100 milyar avro oldu.” ifadelerini kullandı.

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