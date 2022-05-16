Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore’de geçen hafta Covid-19 vakasının tespit edilmesinden sonra alarma geçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un salgını kontrol altına alabilmek için harekete geçti.

Kuzey Kore’de geçen hafta Covid-19 vakasının tespit edilmesinden sonra salgının kontrol altına alınabilmesi için tedbirler alındı.

Kim Jong Un, Covid-19 ilaçlarının tedariki ve dağıtılması için orduya emir verdi. Ülkede ilk vakanın tespit edilmesinden sonra uzmanlar uyarıda bulunmuş ve Covid-19 ilaçlarına ulaşmada sorun yaşanabileceğine dikkat çekmişti. Kuzey Kore Lideri, yetkililere eleştiride bulundu ve ‘sorumsuz’ olarak değerlendirdi.

GÜNEY KORE'YE YARDIMA HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Kuzey Kore salgında Güney Kore’ye Covid-19 salgınında hiçbir yardımdan kaçınmayacağını söyledi ve kabul etmeleri halinde tıbbi malzeme, maske ve aşı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kuzey Kore 'büyük felaket'e sürükleniyor: 21 can kaybı daha kayıtlara geçti Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore, koronavirüs salgınına yenik düştü. İlk ölümü dün açıklayan Kuzey Kore'de salgın nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti. 500 binden fazla kişinin hastalık belirtileri gösterdiği açıklanırken, halkın aşısız olması nedeniyle salgının 'yıkıcı sonuçlar' doğurabileceği belirtiliyor.

Kuzey Kore'den kriz çıkaracak füze! Japonya düştüğü bölgeyi açıkladı Dün ilk Covid-19 vakalarını açıklayan Kuzey Kore’nin dün fırlattığı füzelerle ilgili Japonya hükümeti, 3'ünün, ulusal münhasır ekonomik bölgesi sınırlarının dışına düştüğünü bildirdi.