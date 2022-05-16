Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri üzerine Rusya'dan sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları bakımından büyük bir hata. Bu karar neticesinde iki ülkenin de güvenliğinin güçlendirilmeyeceği bizim açımızdan çok açık. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçtiğimiz Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır" açıklamasını yapmış, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte gelecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söylemişti.

NATO hamlesine Rusya'dan nükleer tehdit: Avrupa sınırına yığarız Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmalarına karşı çıkan Rusya’da bu kez devlet televizyonunda Moskova’nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söyledi.

NATO’da son sözü Ankara söyleyecek Erdoğan’ın veto kartını gören Avrupa, NATO’ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç için Türkiye’yi iknaya çalışıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İsveç NATO üyeliği için Tükiye'ye heyet gönderecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç askeri ittifak için NATO'nun kapısını çalmıştı. Türkiye iki ülkenin üyeliğine teröre verdikleri destek nedeniyle sıcak bakmazken İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.