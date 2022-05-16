Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası NATO’ya yakınlaşan İsveç ve Finlandiya üyelik başvuru yapacaklarını açıkladı. Haber Moskova yönetimi tarafından olumlu karşılanmadı, NATO’nun sınırlarına kadar ulaşması Rusya için tehdit olarak algılanırken Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Moskova gerekeni yapar” diyerek duruma tepki gösterdi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN ÜYELİĞİNE SICAK BAKILMIYOR

Türkiye tarafından da İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine olumlu bakılmadığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere ev sahipliği yapan İsveç ve Finlandiya ile ilgili veto sinyali verdi. Türkiye ile mutabakat sağlayabilmek adına olumlu mesajlar veren İsveç ve Finlandiya Ankara ile temas kurma isteğinde.

NATO KANADINDAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

NATO üyeliği için açık kapı bırakan Türkiye İse İsveç ve Finlandiya’nın teröristleri teslim etmesini bekliyor. Tartışmalar sıcaklığını korurken NATO kanadından yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Türk uçakları ile yapılan eğitim uçuşlarını sosyal medya hesabından paylaşan NATO şu mesajı yayımladı: Deniz ve Hava Kuvvetleri Türkiye ile koordineli hareket etmeye ve eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor, birlikte daha da güçleniyor. NATO'nun Doğu Akdeniz'deki yetenekleri artıyor.

İsveç: NATO'ya başvurmaya karar verdik İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.