Türkiye Gazetesi

Rusya'da işletmelerini yerel bir yatırımcıya satmayı planlayan McDonald's tarafından yapılan açıklamada, Rusya’daki çalışanların şubeler kapatılana kadar maaşlarını almaya devam edeceği belirtildi.

McDonald's'ın CEO'su Chris Kempczinski ABD basınına yaptığı açıklamada bu kararı vermenin kolay olmadığını ifade ederek, “Bazıları yiyeceğe erişim sağlamanın ve on binlerce sıradan vatandaşı çalıştırmaya devam etmenin yapılacak en doğru şey olduğunu düşünebilir. Ancak Ukrayna'daki savaşın yol açtığı insani krizi görmezden gelmek mümkün değil” dedi.

Amerikan kültürünün simgelerinden fastfood restoran zinciri McDonald's, 32 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya’dan çekilme kararı aldığını ve buradaki şubelerini satacağını açıkladı.

Birçok marka ve restoran zinciri Rusya'daki faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurma kararı almış ancak yalnızca bir kaç marka ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı. McDonald's da Mart ayında, faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıklamış, ancak birçok çalışan ve aktivist markanın tamamen ülkeden çekilmesi için baskı uygulamıştı.

McDonald's'a ait restoranların satışının ardından artık marka ve logosunun kullanılamayacağı belirtildi. ABD merkezli McDonald's’ın 100’den fazla ülkede 39 bin restoranı bulunuyor.

Rusya'dan Renault hamlesi: Fransız otomobil üreticisinin mal varlıkları artık Moskova'nın Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı yeni bir açıklama ile gündemde. Ukrayna işgalinin ortasında Rusya, Fransız otomobil devi Renault'un Rusya'daki mal varlıklarını kamulaştırdığını açıkladı.