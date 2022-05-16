Türkiye Gazetesi

24 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Başbakan Jean Castex, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Macron'un tarafından istifası kabul edilen Başbakan Castex'in, yerel saatle 18:30'da devir teslim için Elysee Sarayı'ndan ayrılıp Başbakanlık Konutuna geçti.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Castex'in yerine ise 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'nin geçmesinin beklendiği belirtildi. Borne, Macron tarafından Başbakanlık görevinin getirilmesi halinde 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson'ın ardından ilk kadın olacak.

Cumhurbaşkanı Macron daha önceki yaptığı bir konuşmada, yeni Başbakan'ın ekolojik planlamadan da sorumlu olacağını belirtmiş, bu nedenle daha sosyal ve çevreci yönü ağır basan bir adaya Başbakanlık görevini vermesi bekleniyordu.

Macron, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçildi Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Emmanuel Macron, Le Pen'i geçmeyi başararak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a domatesli saldırı! Neye uğradığını şaşırdı Geçtiğimiz hafta seçimleri kazanarak tekrardan Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, Cergy kentine giderek ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında bir vatandaşın domatesli saldırısına uğrayan Macron, neye uğradığını şaşırdı. Macron’u dev kalabalıktan korumak isteyen korumalar ise dev bir şemsiye açarak saldırılardan korudu.

Macron karşıtları sokakta! 3 kentte gösteri düzenlendi Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi. Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.