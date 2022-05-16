Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya peş peşe yaptırımlar uyguladı. Ancak Rusya'dan petrol ithalatının yasaklayacak olan yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA'DAN TAHIL VE BUĞDAY ALMALIYIZ"

Rusya-Ukrayna savaşında, ticaretin serbestleştirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması gibi çeşitli önlemlerle Ukrayna ekonomisini desteklemeyi planladıklarını anlatan Borrell, "Ukrayna'nın tahıl ve buğday üretmesi ile ihraç etmesine yardımcı olmalıyız" dedi. Borrell, Ukrayna'nın tahıl depolarının tam kapasite dolu olduğunu, yeni mahsul için derhal ürünlerin gönderilmesi gerektiğini belirtti.

"AFRİKA'YA BUĞDAY GİDEMEMESİNİN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

Ukrayna'nın buğdayını ihraç edememesinin Afrika'daki insanların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini anlatan Borrell, bu durumun sorumlusunun uyguladıkları yaptırımlar olmadığını belirtti.

PETROL, İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

"İşgalin maliyetini tahammül edilemez hale getirene kadar Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz." diyen Josep Borrell, 6'ncı yaptırım paketini tartışmaya devam ettiklerini vurguladı. Borrell, "Ne yazık ki bugün 6'ncı yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Bu konu büyükelçiler seviyesinde görüşülmeye devam edilecek. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

"SIRBİSTAN YAPTIRIMLARA KATILMALI"

Ayrıca AB Yüksek Temsilcisi Borrell, aday ülkelerden Sırbistan'ın, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını, dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesini istedi. Borell "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimi ile yakın ilişkileri sürdürmek artık AB ile ortak bir gelecek inşa etme fikriyle uyumlu değil. İkisi aynı anda olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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