Türkiye Gazetesi

ABD'de ses hızının 5 kat üzerinde hıza ulaşabilen bir hipersonik silah test edildi. Daha önce başarısız olan test girişimleri sonrası yeniden yapılan denemede ulaşılan başarıyı ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı duyurdu ve bu testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ DENEME BAŞARISIZ OLMUŞTU

Geçen sene Nisan ayında hipersonik füzenin ilk testi gerçekleştirilmiş ancak test, taşıyıcı uçakla ilgili bir sorun nedeniyle başarısız olmuştu. Haziranda ise silah ikinci bir uçuş testinde B-52H bombardıman uçağından başarıyla ayrılmış ancak roket motoru ateşlenememişti.

Üçüncü deneme Aralık ayında yapıldı ancak bu denemede de B-52H bombardıman uçağına takılan AGM-183A prototip füzesi bilinmeyen bir nedenle bağlı olduğu mühimmat istasyonundan ayrılmadı, başlatma dizisi durdu ve füze fırlatılamadı. Bu kez yapılan denemelerde ise ABD ordusu başarıya ulaştı.

YÜKSEK HIZDA HASSAS HEDEFLERİ VURMAK İÇİN TASARLANDI

Lockheed Martin tarafından geliştirilen ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanan söz konusu silah, uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlenmesi ile birlikte beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösteriyor.

Füzenin koruyucu kalkanı yüksek irtifada bırakılması ve hipersonik savaş başlığı, güçlü bir bombaya eşdeğer etki oluşturarak hipersonik hızda hedefe süzülmek ve manevra yapmak için ayrılmak üzere tasarlandı.

ABD'NİN 'HİPERSONİK' DENEMELERİ SÜRÜYOR

ABD ordusu, yine Lockheed Martin savunma şirketinin geliştirdiği Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konsepti'ni Nisan ayının başında ikinci kez denediğini ve mühimmatın hipersonik hızda 65 bin fit irtifayla 300 deniz milinden fazla menzil katettiğini açıklamıştı.

Geçen eylülde ise DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri başka bir şirketin farklı bir araç konfigürasyonuna sahip hipersonik mühimmatını denemiş ve mühimmatın hipersonik hıza ulaştığı bildirilmişti.

Hava solunumlu hipersonik silahlar, sürekli ateşleme için atmosferden içine çektiği havayı kullanıyor ve bu tür hipersonik seyir füzelerinin hızı ve manevra kabiliyeti bakımından daha kısa sürelerde etkili saldırılar düzenlenmesine olanak tanıyor.

Ayrıca bu tür silahların kinetik enerjileri, yüksek patlayıcılar olmadan bile hedefleri etkili bir şekilde yok edebiliyor.

Sesten 10 kat daha hızlı: Hipersonik füze nedir? Rusya, Ukrayna işgaline yönelik kritik bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna'daki bir mühimmat deposu hipersonik füzeler ile imha edildi. Putin, daha önce bu uçaklar için "Durdurulamaz" tanımını yapmıştı.