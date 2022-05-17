Türkiye Gazetesi

Rus kuşatması altındaki doğu liman kenti Mariupol’deki 'Direnişin Kalesi' olarak adlandırılan Azovstal Fabrikası’nda günlerdir büyük bir direniş yaşanıyor. Kremlin, fabrikada mahsur kalan Ukrayna birliklerinin güvenli tahliyesinin silah bırakmaları halinde mümkün olacağını açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Mariupol'deki garnizonun belirlenen savaş görevini tamamladığı ve yüksek askeri komutanlığın Azovstal Metalürji Fabrikası’nda bulunan askeri birliklerin komutanlarına personelin hayatını kurtarmalarını emrettiği ifade edildi.

264 ASKER TAHLİYE EDİLDİ

Rus askerleri tarafından kuşatılan fabrikanın sahasındaki askerlerin kurtarılması için operasyonun sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Ağır yaralı 53 askerin tahliyesi başladı ve Novoazovsk şehrindeki hastaneye götürüldüler. Diğer 211 asker, değişim prosedürüyle Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye gönderilmek üzere Olenevka’ya tahliye edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azovstal’da kalan askerleri kurtarmaya yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

‘UKRAYNA’NIN CANLI UKRAYNALI KAHRAMANLARA İHTİYACI VAR’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video yoluyla halka hitabında Azovstal’daki askerlerin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Ukrayna'nın canlı Ukraynalı kahramanlara ihtiyacı var' dedi.

Ülkesini ve insanlarını korumak için yine zor bir günün geçtiğine dikkat, çeken Zelenskiy, Ukrayna ordusu, istihbaratı, müzakere heyeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü sayesinde Azovstal’daki askerlerin hayatlarını kurtarabileceklerini umduğunu dile getirdi.

Ukraynalı askerlerin evlerine dönmesi için çalışmaya ve zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Zelenskiy, “Şunu vurgulamak istiyorum: Ukrayna’nın canlı Ukraynalı kahramanlara ihtiyacı var. Bu bizim ilkemizdir. Bu sözleri mantıklı herkesin anlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Ukrayna açıkladı: Azovstal ile ilgili müzakereler çok zor ilerliyor Ukrayna, Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasındaki ağır yaralı 38 askeri tahliye etmek için yapılan müzakerelerin çok zor ilerlediğini açıkladı.

Zelenskiy’den ‘Azovstal’ açıklaması: 300’den fazla sivil kurtarıldı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azovstal çelik fabrikasında tahliyelerin ilk aşamasının bittiğini söyleyerek, 300'den fazla sivilin kurtarıldığını açıkladı.

Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor: 'Mariupol’de 20 bin kişi öldürüldü' Rusya tarafındna işgal edilen Mariupol'de Azovstal fabrikasına yönelik saldırılar dur durak bilmeden devam ediyor. Azov Taburu, Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınlarken, Birleşmiş Milletler (BM) fabrikada kaç sivilin kaldığının net olmadığını aktardı.