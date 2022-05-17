Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’nın uygulanan ciddi yaptırımlara rağmen işgalden vazgeçmemesi, üstüne yaptırım uygulayan ülkeleri tehdit etmesi batı ülkeleri başta olmak üzere, İskandinav ülkelerinde ciddi güvenlik endişelerine neden oldu. Elini güçlendirmek isteyen İsveç ve Finlandiya NATO’ya girmek için kolları sıvadı. Askeri ittifakta bulunan 30 üye ülkenin arasında yerini almak isteyen iki ülke, örgütün bir parçası olmak için, NATO üyeleri tarafından katılım protokolünün oybirliğiyle imzalanmasını sağlamalı.

Üyelik için birlikteki ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini alan iki ülke Türkiye’nin de oyuna ihtiyaç duyuyor. Ancak Türkiye iki ülkenin de terör öğütlerine verdiği desteği hatırlatarak, İsveç ve Finlandiya’nın teröre verdiği desteği kesmeden iki ülkenin NATO üyeliğine ‘olur’ vermeyeceğini açıkladı.

TÜRKİYE RESTİ ÇEKTİ

Bunun ardından İsveç ve Finlandiya Türkiye’yi ikna etmek için harekete geçti. Ankara’ya NATO görüşmeleri için bir heyet göndereceklerini açıklayan İsveç hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan cevap gecikmedi.

Rest çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'ya düzenleyecekleri ziyaretle ilgili olarak, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" diye konuştu.

İki ülkenin ziyaret talebine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da benzer açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’de, Türkiye’nin değerli bir müttefik olduğunu ve güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN GÖZÜ KULAĞI TÜRKİYE’DE

Yaşanan gelişmelerin ardından İsveç ve Finlandiya şimdi Türkiye’den gelecek haberi bekliyor. İki ülkenin gözü kulağı ise Ankara’da.

NATO İÇİN TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

NATO-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin, NATO üyesi olmak için girdiği Kore Savaşı ile 1952 yılında başlamıştır.

Kore Savaşı 25 Haziran 1950'de, Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore ile ABD destekli Güney Kore arasında başlamıştı...

Türkiye, 18 Şubat 1952'de NATO'ya katıldı. NATO'ya katılım belgelerini Ankara'da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzaladı. Türkiye böylece 12 kurucu üye ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz'den sonra Yunanistan'la birlikte İttifak'ın 3. yılında NATO üyesi oldu.

Türkiye'nin NATO üyeliği sadece siyasi değil aynı zamanda askeri bakımdan önemli bir gelişmeydi. NATO için Türkiye'nin üye olması, güney kanadında hava, kara ve deniz imkanları, güçlü silahlı kuvvetleriyle güvenilir ve eşsiz bir müttefik kazanması anlamına geliyordu.

Aradan geçen 70 yılda Türkiye, bulunduğu kritik coğrafyadaki stratejik konumuyla bölgedeki tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen ilk müttefik olarak NATO'ya değerli katkılar yaptı ve yapmayı sürdürüyor. Aynı zamanda NATO da Türkiye'nin güvenlik ve savunmasında temel unsurlardan biri olarak önem taşıyor.

STRATEJİK ÖNEMİ VE ORDUSU İLE NATO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

30 ülkeden oluşan NATO’da ABD, Fransa ve İngiltere ile beraber düzenli ordusu olan 4 ülkeden biri olan Türkiye stratejik konumu ile büyük öneme sahip. NATO'nun güneydoğu kanadındaki İran, Irak ve Suriye ile komşu olan Türkiye, aynı zamanda Karadeniz de Batı ile Rusya'nın çıkarlarının kesiştiği coğrafyada olması ile NATO için vazgeçilmez hale geldi. Türk ordusunun aktif savaş deneyimi olması, NATO içindeki ikinci büyük ordu olması da Türkiye’nin önemine ilişkin dikkat çekiyor.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri tartışılırken NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı NATO’ya resmen başvuran İsveç ve Finlandiya ile Ankara arasında tartışmalar sıcaklığını korurken NATO kanadından yapılan paylaşım dikkat çekti.

İsveç NATO üyeliği için Tükiye'ye heyet gönderecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç askeri ittifak için NATO'nun kapısını çalmıştı. Türkiye iki ülkenin üyeliğine teröre verdikleri destek nedeniyle sıcak bakmazken İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.