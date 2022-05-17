Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Yunan Başkan Miçotakis, Türkiye’yi hedef alarak ABD Başkanı’na Mavi Vatan haritasını gösterdiği belirtildi. İkili temaslarda Yunanistan’ın ABD’den tedarik etmek istediği F-35 savaş uçakları da vardı.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Oval Ofis'te görüştüğü Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı. Yunan Proto Thema gazetesi Miçotakis’in Biden’a Türklerin ‘Mavi Vatan’ haritasını gösterdi başlık haberinde, Türkiye’yi yayılmacı olmakla da suçladığı ortaya çıktı.

(önde-solda) ABD Başkanı Joe Biden,(sağda) Jill Biden (arkada-solda) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (arkada-sağda) Mareva Miçotakis

ABD ve Yunanistan arasında ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti. Biden, iki ülke arasında savunmadan iklim değişikliğine kadar birçok alanda ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti. Miçotakis'e Ukrayna konusundaki adımları için de teşekkür eden Biden, Yunanistan kökenli göçmenlerin ABD toplumuna yaptığı katkılara da değindi.

BIDEN’A MAVİ VATAN HARİTASINI GÖSTERDİ

Proto Thema gazetesinin "Miçotakis, Biden'a Türklerin 'Mavi Vatan' haritasını gösterdi" başlıklı haberinde ise Miçotakis'in Türkiye'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

Haberde, "İki lider arasındaki görüşmede Kiryakos Miçotakis, muhatabına, yoğunlaşan 'Türk provokasyonu' yani Yunan adaları üzerinde uçuşlar ile ilgili tüm detayları açıkladı" denildi.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Atina hükümeti kaynaklarına dayandırılan habere göre, "Gittikçe daha karmaşık bir hal alan küresel tabloda yayılmacılığın yerinin olmadığını herkesin anladığı açık" ifadesine yer verildi.



Yunanistan'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması gündemine ilişkin konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, söz konusu gelişmeyi desteklediklerini açıkladı.

Yunanistan'dan Türkiye mesajı: Diyalog istiyoruz Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, iyi komşuluk ilişkilerine dikkat çekerek Türkiye ile diyalog isteklerini ifade etti.



