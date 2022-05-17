Türkiye Gazetesi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, düzenledikleri basın toplantısında NATO üyeliğine dair çok önemli açıklamalarda bulundular. Andersson yaptığı açıkalamda, "NATO'ya katılma başvurumuzu, 18 Mayıs Çarşamba günü Finlandiya ile birlikte yapacağız" dedi. Andersson, Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız olduklarını da söyledi.

"NATO ÜYESİ OLARAK TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Türkiye ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Andersson; "NATO üyesi olarak Türkiye ile iş birliği içinde olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadeleyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. İsveç Başbakanı ayrıca; "Türkiye ile her türlü sorunu görüşmeye ve çözüm aramaya hazırız" diye konuştu.

"ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME TALEP ETTİK"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise, "Türkiye ile daha çok konuşmamız gerekiyor. Her ikimiz de (İsveç Başbakanı'nı kastederek) Erdoğan'dan görüşme talep ettik" dedi. Bunun üzerine Andersson, "Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırız. NATO üyeliği ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirecektir" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN İKİ ÜLKENİN ÜYELİĞİNİ KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı basın toplantısında; Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin olarak, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" demişti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası bugün İsveç parlamentosunda konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu, yapacağımız yapıcı müzakerelerle çözeceğimizden eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Finlandiya ve İsveç’in ikna ziyaretine Erdoğan’dan net tavır: Kusura bakmasınlar Evet demeyiz Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarının NATO üyeliği için Türkiye'ye gerçekleştirecekleri ziyaret öncesi iki ülkenin teröre verdiği desteği hatırlatarak "NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." diyerek tavrını ortaya koydu.

İsveç ve Finlandiya’dan çarpıcı anket! Türkiye bir kez daha NATO konusunda haklı çıktı NATO’da İsveç ve Finlandiya krizi devam ediyor. İki ülkeden peş peşe gelen NATO açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya karşı uyguladığı veto ise tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Terör yuvası” olarak nitelendirilen iki ülkenin Türkiye’ye ikna ziyareti ise sert karşılandı. Ortaya çıkan yeni bir anket ise gündem oldu. "Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet dedi.