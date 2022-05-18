Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya içinde özerk olmak isteyen, ancak buna izin verilmeyen, ordudan korkan ve özerklik adımlarını erteleyen milyonların umudu Rusların Ukrayna’da yenilgiye uğraması. Rus Cumhuriyetlerinin vatandaşları ancak 100 yılda bir karşılarına çıkan tarihi fırsatı görüp isyan edebilir, bir domino etkisi ortaya çıkabilir, çünkü bütün cumhuriyetler aynı anda bunu yaparsa, merkezi güç bunalır. Yüzyıllar boyunca çarlar tarafından inşa edilen sömürgeci güç Rusya’da en son 1993’te benzer bir süreç yaşandı. Üstelik o dönem güçlü bir Sovyet ordusu efsanesi olmasına rağmen. Dünya için bu, Rusya’nın, farklı çıkarları olan birkaç bölgeye konuşlanmış nükleer silahların bile olduğu, derin bir iç çatışma dönemine girdiği anlamına gelir. 1992 ve 1995 yılları arasında Sovyetler Birliği’nin dağılması, şaşırtıcı bir şekilde uluslararası düzeyde barışçıl bir şekilde yönetildi. Kremlin’in Ukrayna savaşını hızlı bir şekilde kazanmak istemesinin sebeplerinden biri de bu. Putin gereksiz yere Rusya’nın varlığını tehlikeye attı ve Rus ordusu efsanesi her geçen hafta eriyip gidiyor. Bütün Rus Cumhuriyetleri isyan etmese bile Ukrayna’daki yenilginin ardından Rusya’yı devasa bir siyasi görev bekliyor. Rus televizyonunda, Zelenskiy’ye karşı kazanılamayan herhangi bir savaşın Rus devleti için sona giden geri sayımı tetikleyeceği çok açık ifadelerle belirtildi.