Türkiye Gazetesi

ABD’de 50 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez UFO konusu meclise taşındı. UFO'larla ilgili düzenlenen toplantıya katılan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson, "UFO'lar, potansiyel bir milli güvenlik tehdidi" dedi.

Yarım asırlık sürenin ardından ilk kez düzenlenen toplantıda meclis üyeleri UFO'ları halk kongresinde tartıştı. Andre Carson, yaptığı açıklamada UFO'ların 'potansiyel bir milli güvenlik tehdidi olduğunu' ve bu şekilde ele alınmaları gerektiğini söyledi. Konunun uzun süredir beklemeye alındığını ve gerekli çalışmaların yapılmadığını söyleyen Carson, “Bugün daha iyi biliyoruz. UAP’ler açıklanamıyor bu doğru ama gerçekler. Araştırılmaları gerekiyor. Ayrıca ortaya çıkardıkları tehditlerin de hafifletilmesi gerekiyor” dedi.

400 UFO VERİSİ

ABD İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarı Ronald Moultrie ve Deniz İstihbarat Müdür Yardımcısı Scott Bray’in katıldığı toplantıda, pilotlar ve hizmet yetkilileri tarafından 400’e yakın tanımlanamayan hava olayının bildirildiği açıklandı. Hükümetin geçen yıl yayınladığı raporda, 2004’ten beri 140’dan fazla UAP ihbarının yer aldığı belirtilmişti.

ABD ordusundan ilginç veri: Şu ana kadar 400 UFO ihbarı geldi ABD ordusu, şu ana kadar 400 UFO ihbarı aldıklarını duyurdu. Söz konusu ihbarların 256'sının son bir yılda geldiği kaydedildi.

50 sene sonra gösterildi: İşte şimdiye kadar çekilmiş en güzel UFO fotoğrafı Hava fotoğrafçısı Sergio Loaiza tarafından 10 bin feet yükseklikteki bir uçaktan 50 yıl önce çekilen fotoğraf, 'şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı' olarak yayımlandı.