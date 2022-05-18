Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele etkin bir biçimde sürüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlara imza atıyor. Alınan son bilgiye göre; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"BÖLGEDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5 OLDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu." ifadelerine yer verildi.

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Pençe Operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen 9 terörist ile birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.