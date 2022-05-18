Türkiye Gazetesi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Ufuklar adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'da kripto paraların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kripto paraların bir ödeme sistemi olarak yasallaşıp yasallaşmayacağına yönelik soru üzerine Manturov, "Bence yasallaşacak. Buradaki asıl soru bunun nasıl ve ne zaman olacağı, nasıl düzenleneceğidir." dedi.

"ZAMAN BUNU GEREKTİRİYOR"

Rus hükümetinin ve Rusya Merkez Bankası'nın bu konu üzerinde yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Manturov, "Herkes zamanın bunu gerektirdiğini, er ya da geç bir şekilde gerçekleşeceğini anlıyor." ifadesini kullandı.

Manturov, kripto paraların bir ödeme sistemi olarak kullanılmasına dair sürecin tümüyle Rusya Merkez Bankası tarafından belirlenecek mevzuatlara göre uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Sanal para çözüm değil! Rusya yaptırımlardan kriptoyla kaçamayacak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekata karşı birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım başlattı. Ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın kripto paralara yöneleceği düşünülüyor fakat finans uzmanları bu alternatifin pek de kolay olmayacağı görüşünde.

AB denetim otoritelerinden kripto uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazır olun Avrupa denetim otoriteleri, tüketicilerin kripto varlıklara yatırdıkları tüm paraları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ve sosyal medyada dolandırıcıların tuzağına düşebilecekleri uyarısında bulundu.

AB’den kripto para düzenlemesi: Yasaklanabilecek AB Parlamentosu, Bitcoin ve Ethereum’u yasaklamayı kolaylaştıracak düzenlemeyi bugün oylamaya sunuyor. Eğer teklif yasalaşırsa AB çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini uymayan kripto varlıkların kullanımını frenleyerek yasaklayabilecek.