Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde sivillerde hedef alındı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı savaşta Birleşmiş Milletler (BM)’nin açıkladığı rapora göre, Ukrayna’yda en az 1611 sivil hayatını kaybetti, 2 bin 227 sivil yaralandı. 4 milyon 494 kişi ise komşu ülkelere gittiği belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada 231 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı kaydedildi.



Rusya’nın korkunç yüzü! Okulları göstere göstere bombaladı Rusya’nın sivilleri hedef alan saldırıları çocuklarında ölümlerine yol açtı. Saldırılarda hastane, okul gibi sivil bölgeler bombalandı hasar gördü bazısı enkaz yığınına döndü. 1000’den fazla okulun bombalandığı yüzde 95’inin yok edildi. Rusya Ukrayna’da savaş bittikten sonra da gelecek neslin toparlanma sürecini zorlaştıran bir sonuca yol açtı.

Rusya sivilleri vurdu! Market sırasında bomba Rus ordusu, Ukrayna'da bir markette ödeme için sıra bekleyen vatandaşları hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BM: Rusya sivilleri misket bombasıyla vurdu Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine misket bombası atarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Rusya'dan bu iddialara dair henüz bir açıklama elmedi.