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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Pontus tepkisi
19.05.2022 - 11:23 | Son Güncelleme: 19.05.2022 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın resmi makamlarından yapılan 'Pontus' iddialarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler : Son dakika,
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