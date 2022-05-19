Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma başvuruları üzerine açıklamada bulundu. Stoltenberg, "NATO'daki fikir ayrılıklarına çözüm buluruz" derken, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için hızlı karar çıkmalı" diye konuştu.

Stoltenberg, "Türk yetkililerle iletişim halindeyiz" derken, “Türkiye gibi önemli bir müttefikimiz güvenlik endişelerini dile getirdiğinde bu konuda harekete geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya üyelik başvurularına Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin tartışmayı "sakince ve yanlış anlaşılmaları düzelterek" ele almaları gerektiğini belirterek, "Her sorun ve tartışma, iyi niyetle çözülebilir." dedi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarını değerlendirirken Türkiye'nin ifade ettiği güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." dedi. Stoltenberg, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yaptıkları başvuru hakkında değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılmaları konusunda ortak bir karara kısa sürede varacağımıza inanıyorum." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun 30 müttefiki arasında bazen farklılıklar olabildiğini ancak bunların konuşularak aşılabileceğini belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın katılımı konusunda Türkiye'nin yanı sıra tüm NATO üyeleriyle yakın temas içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz. Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, iki ülkenin NATO'ya katılmaları durumunda AB nüfusunun yüzde 96'sının NATO içinde olacağını belirterek, NATO ve AB'nin Batı Balkanlar, Ukrayna, siber güvenlik gibi konularda her zamankinden daha yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "AB'nin savunma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Doğru yönde yapılırsa bunlar hem NATO'yu hem de AB'yi güçlendirecektir." diye konuştu.

FİNLANDİYA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE VE NATO AÇIKLAMASI

İtalya'nın başkenti Roma'da dün İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile görüşen Finlandiya Başbakanı Marin, Corriere della Sera gazetesine bir röportaj verdi.

Marin, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle NATO'ya üye olma kararlarının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "NATO üyesi olmak demek, Finlandiya saldırıya uğradığında müttefiklerin, Atlantik İttifakı'nın 5. maddesi uyarınca bizi savunmaya gelmesi demek. Tabii biz de böyle bir saldırı durumunda müttefiklere aynı şekilde yardım edeceğiz." dedi.



Finlandiya Başbakanı Marin, Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin tartışmaya cevap verdi ve "sakince ve yanlış anlaşılmaları düzelterek" ele almaları gerektiğini belirterek, "Her sorun ve tartışma, iyi niyetle çözülebilir." dedi.



Bölgelerindeki diğer ülkelerden İsveç ve Norveç ile zaten yakın işbirliği içinde olduklarını kaydeden Marin, NATO'ya üye olunca kolektif güvenliklerinin ve savunma yeteneklerinin artacağını kaydetti.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı çıktığı hatırlatılan Başbakan Marin, "Bu alanda, Türkiye ve diğer ülkelerle olan görüşmelerde sakin kalmanın ve soruları yanıtlayarak yanlış anlamaları düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Her sorun ve tartışma, iyi niyetle çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Marin, İsveç'in NATO üyeliği kabul edilirse topraklarında nükleer silahlar ya da kalıcı üs istemediğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bu güncel bir tartışma değil, müzakerelerin bir parçası da değil. Bunlar ulusal düzeydeki kararlar. Biz istemezsek kimse bize nükleer silah ya da kalıcı üs için gelemeyecek. Bu konunun gündemde olmadığını düşünüyorum. Ben, Finlandiya'da NATO üssü ya da nükleer silah konuşlandırmak gibi bir çıkar dahi olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya görülmemiş bir baskı uygulayacağız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bu savaşın sorumlusu, her ölenin sorumlusu Putin olduğunu söyleyerek, "Biz NATO olarak tarihin doğru tarafında yer alıyoruz. Rusya ve Putin'e tarihte eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyoruz, baskı oluşturuyoruz." dedi.