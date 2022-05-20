Türkiye Gazetesi

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında iki aydan fazladır devam eden savaşın Kırım’ın kurtarılması için fırsat olduğunu söyledi. Kırımoğlu, Kırım Tatar sürgününün 78. yılında Kırım’daki Türklerin durumu ve Rusya ile savaşı anlattı. Abdülcemil Kırımoğlu “Ruslar üçüncü günde Kiev’i almayı, dördüncü gün askerî geçit töreni yapmayı, Ukrayna Devlet Başkanı’nı öldürmeyi veya rehin almayı, onun yerine kukla hükûmet kurmayı ve bu hükûmete de kendi istediklerini dikte etmeyi planlıyorlardı. Savaş devam ediyor. Buraya gelen askerleri kaçmak zorunda kaldılar. Harkiv’den de kaçtılar. Esas savaş şimdi Donbass bölgesinde devam ediyor” dedi.

Kırımoğlu, Rusya ile savaşın 2014’te Kırım’da başladığını ifade ederek “Bu savaşın Kırım’da son ereceğini umut ediyoruz. Sekiz yıl önce Kırım’da başlayan savaş, Kırım’da bitecektir. Rusya ile savaş, Kırım’ın işgalden kurtarılması için bir fırsattır. Buna çok inanıyorum. Ülkemizde yapılan sosyolojik araştırmalara göre, Ukrayna vatandaşlarının yüzde 95’i Kırım’ın bu savaş neticesinde işgalcilerden kurtarılmasından yanadır” diye konuştu.

Rusya’nın Kırım’ı askerî üs olarak kullandığını dile getiren Kırımoğlu, Ukrayna’nın diğer bölgelerine Kırım’dan füzelerin fırlatıldığını söyledi. Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik savaş nedeniyle güçlü yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Kırımoğlu “Bu yaptırımlar, Ruslar 2008’de Gürcistan’a girdiği zaman uygulanmış olsaydı Kırım’a da girilmezdi. Maalesef, Batı ülkeleri geç uyandı” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Ukrayna’ya ve Kırım Tatarlarına destek sağladığını aktaran Kırımoğlu “Türkiye’ye minnettarız. Çünkü Türkiye, Kırım’ın ilhakını tanımadı” dedi.

Mustafa Cemil Kırımoğlu: Ruslar Kırım’dan kaçmaya başladı Rusların, Ukrayna’yı işgal planı istediği gibi gitmeyince Kırım da hareketlendi. Kırımoğlu, Ukrayna ordusunun yeniden bölgeye gelmesinden korkan ve işgal sonrası bölgeye getirilen Rusların her şeylerini satarak bölgeden kaçtığını söyledi.

Kırımoğlu: Ukrayna’da çiçeklerle karşılanma bekliyorlardı Kırım Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu “Ruslar şu ana kadar başaramadı ve başaramayacak. Propagandalarına göre,Ukrayna’da çiçeklerle karşılanacaklardı... Artık ateşkes onlara da lazım. Masaya oturmaya mecbur kalacaklar” dedi.