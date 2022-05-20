Türkiye Gazetesi

ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nin Suriye'de bölgede yaptığı araştırmanın ardından kaynaklar, Lafarge olarak bilinen çimento tesisinin içerisinde hâlihazırda ABD askerleri ve YPG/PKK’lı teröristlerden oluşan yaklaşık 70 silahlı kişinin çalışmaları takip ettiğini aktardı. Tesisteki hareketlilik, Lafarge’ın Suriye’deki tesisini yıllar sonra yeniden faaliyete geçirip geçirmeyeceğini gündeme getirdi.

Hareketliliğin, ABD’nin terör örgütünün sahasını Suriye yaptırımlarından muaf tutma kararının hemen ardından başlaması dikkati çekti. Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye’nin 9 Ekim 2019’da Suriye’de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı öncesinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı. Daha sonra tesisin bir bölümüne YPG/PKK’lı teröristler yerleşti. TRT World de Kasım 2021’de yayınladığı “The Factory” isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge’ın terör örgütü PKK ve DEAŞ’a 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığını belgeleriyle ortaya koymuştu.

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